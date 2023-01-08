  • BIST 5.341,96
  • Altın 1122.779
  • Dolar 18.7044
  • Euro 19.8178
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu

» »
İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu. İş Kadınları Derneği, “Başkanlık Seçimi ve Tüzük Değişiklikleri” gündemi ile olağanüstü genel kurul yaptı.
İş Kadınları Derneği Başkanı Fatma Özok oldu

İş Kadınları Derneği’nden verilen bilgiye göre, olağanüstü genel kurul toplantısı derneğin merkezi İKD Köşk’te yer aldı. Divan Başkanlığını Fatma Garanti, Divan Sekreterliklerini ise Göksel Düzgün ile Hatice Özalp yaptı.

Divanın oluşumunun ardından İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir konuşmasını yaptı ve birçok kadının hayatına dokunan projeleri anlattı.

Genel kurulda, tüzük değişiklik önerileri hakkında yapılan görüşmelerin ardından öneriler, son şekli verilerek oy birliği ile onaylandı. Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülüp onaylanmasından sonra başkanlık seçimine geçildi.

Başkanlık için tek aday olan genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinden Fatma Özok oy birliğiyle İş Kadınları Derneği Başkanı seçildi. Özok yaptığı konuşmada, bugüne kadar yürüttüğü her iş ve görevde “ben” değil “biz” olarak hareket ettiğini, başarının ancak bu şekilde, paylaşarak, birlikte çalışarak gelebileceğini ifade etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, “Günümüzde Adet Projesi”ni tanıttı19 Kasım 2022 Cumartesi 16:41
  • Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları” Adlı Etkinliğe Katıldı16 Kasım 2022 Çarşamba 18:13
  • 25 Kasım Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle Kasım ayı içerisinde üç eğitim düzenleniyor.16 Kasım 2022 Çarşamba 09:31
  • Altuğra:" Güçlü kadınlar, güçlü nesiller yetiştirerek, güçlü bir toplum yaratırlar" 13 Kasım 2022 Pazar 19:16
  • “INTERNATİONAL TOP MODEL of NORTH CYPRUS” modellik yarışması düzenlendi13 Kasım 2022 Pazar 12:47
  • Taçoy: En güçlü silahımız, üreten kadınlarımızdır12 Kasım 2022 Cumartesi 18:58
  • Taraneh Alidoosti: Ünlü İranlı aktris protestolara destek için başörtüsüz fotoğrafını paylaştı10 Kasım 2022 Perşembe 09:45
  • ‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı26 Ekim 2022 Çarşamba 18:21
  • “Döngüsel Ekonomi ve Kadın Girişimcilik” ele alındı20 Ekim 2022 Perşembe 10:49
  • 41 Kadın-41 Hayat Sergisi 13 Ekim’de Açılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti