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"İsias Hotel'i ne unutacağız, ne unutturacağız" #isiaskatilleribelli (VİDEO HABER)

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"İsias Hotel'i ne unutacağız, ne unutturacağız" #isiaskatilleribelli
"İsias Hotel'i ne unutacağız, ne unutturacağız" #isiaskatilleribelli (VİDEO HABER)

"İsias Hotel'i ne unutacağız, ne unutturacağız" #isiaskatilleribelli

Depremde Adıyaman "Isias Otel"de hayatını kaybeden "Melekler Takımı" için Kıbrıs'ta ailelerin büyük mücadelesi.

Depremde Adıyaman “Isias Otel”de hayatını kaybeden “Melekler Takımı” için Kıbrıs’ta ailelerin büyük mücadelesi.

Mağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi ve voleybolcu oğulları Doruk ve Alp’i tamamen çöken Isias Otel’de kaybeden Ayşe ve Orhan Akın büyük acılarını, çaresizliklerini ve bundan sonra sürdürecekleri mücadeleyi Turkish Voice of Canada’dan Tayfun Gönüllü’ye anlattı.

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