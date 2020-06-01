İskele Kalecik’te sahil üzerine “Çin setti” yapacaklar!

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 14 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Daha önce de yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve bunun üzerine inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.

SAHİLE 4 BLOK, 14 KAT İNŞAAT

İskele Kalecik bölgesindeki deniz sahilinde bulunan kumsal alana yapılması planlanan 14 katlı dört bina için girişim yapıldığı öğrenildi. Daha önce de yapılan girişimlere bölge halkı sert tepki göstermiş ve bunun üzerine inşaat projeleri ruhsatlandırılamamıştı.

DERE YATAĞINA KÖPRÜ İZNİ

Mevcut kumsala herhangi bir yol bağlantısı olmadığından, yol bağlantısı için önce dere yatağı üzerine inşa edilecek köprü izni ardından da köprü ayağının oturacağı hali (kamuya ait) arazinin ilgili şirkete verildiği yönünde iddialara da var.

PROJE YENİDEN HORTLATILDI

15 Temmuz 2020 tarihine ertelenen Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı öncesinde mevcut sahili iç edecek “Çin Setti” projesine izin almak için bazı iş insanlarının girişimler yaptığı öğrenildi. Mevcut projelere yol yokken, denizden mesafesinin ise sadece 12 metre olduğu öğrenildi.