İskele’de Enduro heyecanı yaşandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı geçtiğimiz gün İskele’de yapıldı.

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon İskele’de büyük heyecana sahne olan yarışla devam etti. Sezonun ikinci yarışı, İskele Belediyesi’nin sponsorluğunda, “İskele Belediyesi Süper Enduro Yarışı” ile geçtiğimiz gün Topcuköy-Ardahan kavşağında hazırlanan “Süper Enduro” parkurunda yapıldı. Motocross ve ATV olmak üzere iki kategori üzerinden yapılan yarışta 36 yarışmacı mücadele ederken, sıcak havaya rağmen seyirciler büyük ilgi gösterdi. Özellikle İskele Belediyesi bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyarken, yetkililer bu güne kadar yapılan en kalabalık organizasyonlardan olduğunu belirtiler.

Geçmiş yarışlardan farklı olarak Süper Enduro şeklinde yapılan yarışta, yaklaşık 800 metre içerisinde; Kum havuzu, kaya geçişi, su geçişi, çamur geçişi, kütük geçişi, tahtaravalli geçişi, dikey lastik geçişi ve yatay lastik geçişi gibi engellerin olduğu parkurda yarışmacılar engelleri en hızlı şekilde geçerek iyi derece elde etmeye çalıştılar. Gün sonunda MX1A sınıfında Yücel Topcu, MX1B sınıfında Çağlar Çakır, MX2 sınıfında Fırat Demir, ATV1 sınıfında Buğra Tabak, ATV2 sınıfında Halil Ersoy ve ATV3 sınıfında Şevki Akdeniz birinciliği alan isimler oldular. İskele Belediyesi’nin yanısıra Capital Radyo, Capital Türk, Lungo Cafe, Güven Sigorta ve Magic Touch’ın katkılarıyla hayata geçirilen organizasyonda dereceye girenlere kupalarını İskele belediyesi yetkilileri ve Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetim kurulu ile başkan İbrahim Önderoğlu verdi.

MX1A

1.Yücel Topcu

2.Yunus Özyay

3.Ahmet Yıldız

MX1B

1.Çağlar Çakır

2.Arif Düdükçü

3.Ali Savaşan

MX2

1.Fırat Demir

2.Hasan Sezgin

3.Masar Moda

ATV1

1.Buğra Tabak

2.Temel Atillaoğluları

3.Ahmet Türkoğlu

ATV2

1.Halil Ersoy

2.Sona Sing

3.Ahmet Miralay

ATV3

1.Şevki Akdeniz

2.Buğur Kambillili

3.Mehmet Damdelen