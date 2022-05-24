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İskoç Kilisesi eşcinsel evliliğe izin verdi

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İskoç Kilisesi eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin verdi.
İskoç Kilisesi eşcinsel evliliğe izin verdi

Edinburg’daki Genel Kurul üyelerinin yıllar süren çabaları sonucu kilise kanununun değişmesi için yapılan oylamada 136 aleyhte oya karşılık 274 kişi lehine oy kullandı.

Bu eşcinsel çiftlerin kilisede yapılan törenlerde din adamları tarafından evlendirilebileceği anlamına geliyor.

Genel Kurul moderatörü Dr Iain Greenshields şunları söyledi: “İskoç Kilisesi geniş bir kilisedir ve üyeleri arasında eşcinsel evlilik konusunda farklı görüşler vardır. Kilisenin tüm seviyelerinde bu konu hakkında uzun yıllardır, çeşitliliğe saygı duyan ve herkesin inançlarına değer veren bir çözüm bulmak için uzun, dua dolu ve derinlemesine bir tartışma oldu. Kilise, bu konudaki tartışmaların alçakgönüllülük ve zarafetle yürütülmesini, tartışmaların tonunun ve gidişatının medeni olmasını ve insanların karşıt görüşlere sahip olanlara saygılı olmasını sağlamaya kararlıdır.”

Geçen yıl Metodist Kilisesi, Birleşik Krallık’ta eşcinsel evliliklere izin veren en büyük dini mezhep olmuştu. Angilikan Kilisesi’nde ve Roma Katolik Kilisesi’nde eşcinsel evlilikleri izin verilmiyor.

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