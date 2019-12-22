İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 16. haftası yılın son derbisine sahne olacak.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ağırlayacağı mücadele Ülker Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak. Bein Sports'tan naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 5 BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Moses, Hasan Ali Kaldırım, Zajc ve Sadık Çiftpınar derbide forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçen hafta Sivasspor maçında kırmızı kart gören Rodrigues de derbide takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılar da ise sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi. Dorukhan ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Zanka, Dirar, Gustavo, Emre Belözoğlu Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Vedat Muriç.

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Rebocho Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.