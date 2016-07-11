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İşte Gonnara'nın faydaları!

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Kim demiş Kıbrıslılar Gonnara yemez! Gonnara'nın faydaları saymakla bitmiyor.
İşte Gonnara'nın faydaları!

Pakistanlılar ve Hintliler üst solunum yolları enfeksiyonlarına  yakalandıklarında  goonora ,gınnap yemeye başlarlarmış.Görmüşler ki  bunları yediklerinde akciğer enfeksiyonlarına yakalanmıyorlar.

Uzakdoğu ülkelerinde ,Çin’de özellikle antioksidan olduğu için lösemi tedavisinde doğal kürler halinde kullanılırmış.

Gonnaranın sayılamayacak kadar çok faydası var.

1.Mükemmel bir enerji kaynağı.
2.Bağışıklı sistemi güçlendirici.
3.Antioksidan, kansere karşı koruyucu
4.Cildi güzelleştirici,ve cilde güzel bir renk veren özelliği mevcut.
5.Karaciğeri korur,zararlı maddelerin atılımını kolaylaştırır.
6.Ağrı giderici ateş düşürücü etkisi var.
7.Sakinleştirici,Stres giderici, mutluluk veren uyku kalitesini artıran etkiye sahip
8.Kabızlık giderici özelliği var
9.Kas krampları ve kasılmaları giderir.İçerdiği magnezyum sayesinde kas gevşetici özelliği var.
10.Tansiyon düşürücü,kan dolaşımını düzenleyici etkisi var.
11.Kansızlığı olan ve döküntülü hastalıkları olanlarda kullanılır.

gonanra4.jpggonnara1.jpggonnara2.jpggonnara3.jpgYüzlerce yıldan beridir Asya ve Çin kültüründe 10 gram-30 gram  kadar   değişik sorunların tedavisi için  Doğal tedavilerde  en çok kullanılan yemişlerden birisidir.
Kurutulmuş halde uzun süre dayanır.
Eskiden belki bilmeden yenilen ,bilmeden yapılan şeylerin insan sağlığına çok faydalı etkileri olduğu bugün çok iyi bilinmektedir.Biz bazı şeylerin yararlarından bilemeden faydalandık.
gelenek göreneklere bakarak yaşantımızda birçok şeyi uyguladık.Bugünse birçok  faydalı şeyin insanlar için işlenmiş olarak aktarlarda  kullanıma sunulduğunu görüyoruz.Ancak çeşit çok  oldukça bunların hangisinin, nereye daha çok faydalı olduğunu bilip anlatmak ve özendirmek de kolay olmamaktadır.Faydalı olan şeylerin kayıt altına alınması ve bunların insanlığa bir düzen halinde sunulması gerekir.

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