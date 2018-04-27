İşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Google Türkiye'den elde edilen verilere göre 16 Mart – 23 Nisan 2018 tarihleri arasında Google’da en çok aranan konunun ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olduğu ortaya çıktı.

Geçen haftanın en çok merak edilen bir diğer konusu “Avicii neden öldü” olurken evinde ölü olarak bulunan dünyaca ünlü DJ ile ilgili çıkan haberler ve hayatı en çok aranan başlıklar olarak dikkat çekti.

Her yıl 22 Nisan'da çevre kirliliği ve çevresel tehlikelere karşı dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanan “Dünya Günü” geçen hafta Google’da en çok aranan konular arasında yer alırken ülke gündemine damga vuran “Erken seçim” konusunun da en çok aranan konular arasında yer aldığı belirlendi.

Geçen haftanın Google’da gündemi en çok meşgul eden bir başka konusu paylaştığı video ile bir anda olay olan “Esra Ersoy” olurken Veliaht Prens Selman’a karşı darbe düzenlendiği iddiaları ile gündeme gelen bir diğer başlık “Suudi Arabistan darbe” olarak öne çıktı. Geçen hafta Google’da en çok aranan ilk 10 konudan diğerlerinin ise sırasıyla “Ramazan Bayramı 2018”, “Üniversite sınavı ne zaman 2018, YKS”, “İyi Parti seçime girebilecek mi” ve “Güneş Motel” olduğu tespit edildi.

KIBRIS TATLISI GOOGLE'DA EN ÇOK ARANANLAR ARASINDA

Google’da geçen hafta en çok aranan diğer konular ise şöyle sıralandı…

11.Öztürk Yılmaz, Didem Engin, 12.Cemal Safi, 13.Adriana Lima, Metin Hara, 14.Ercan Vuralhan, 15.23 Nisan şiirleri, 16.Levent Gültekin, 17.Kıbrıs Tatlısı, 18.Ara Güler, 19.Burak Törer, 20.Sedef Orman, 21.Seray Sever, Eray Sünbül, 22.Bedelli askerlik, 23.Sabiha Gökçen, 24.Turgut Özal, Malatya Üniversitesi, 25.Ayşe Öğretmen, Ayşe Çelik, 26.Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Saadet Partisi, 27.İlhan Kesici, 28.CHP Cumhurbaşkanı Adayı, Muharrem İnce, 29.Seçim anketleri, 30.Natalie Portman