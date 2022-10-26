  • BIST 3.976,36
  • Altın 999.697
  • Dolar 18.5901
  • Euro 18.7219
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Sunak’tan ilk açıklamalar

‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı

» »
‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı
‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması tamamlandı

İş Kadınları Derneği’nin, Garanti BBVA işbirliğiyle 5.sini düzenleyeceği ‘İşte Kadın’ fotoğraf yarışması 22 fotoğraf sanatçısının katılımı ile tamamlandı.

Sonuçlar Salı günü açıklanacak.

 

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımın, 31 Ağustos tarihinde sona ermesi ile önceden oluşturulan 5 kişilik bağımsız jüri 12 Eylül tarihinde toplanarak 108 fotoğraf arasından seçimini tamamladı.

 

Yarışma sonucunda 29 fotoğraf, jüri tarafından sergilenmeye layık görüldü.

İlk 3’e giren fotoğraflarımıza ek olarak Jüri Özel ödülü ve İş Kadınları Derneği Özel ödülleri içinde seçimler yapıldı.

Yarışma sonuçları, 1 Kasım Salı günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası Lefkoşa’da saat 17.30’da kokteyl eşliğinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” ana temasıyla Girne’de gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu başladı23 Eylül 2022 Cuma 15:06
  • Yönetmen ve senarist Emanuele Crialese: Biyolojik açıdan kadın olarak doğdum06 Eylül 2022 Salı 09:22
  • Türkiye'de hijyenik ped ve menstrüel ürünlere gelen zamlar tepkilere yol açıyor20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:18
  • Kainat Güzellik Yarışması'nda 70 yıl sonra büyük değişiklik: Evli, çocuklu kadınlar da katılabilecek10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:29
  • Yeni araştırma o tezi çürüttü: Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşamıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 10:02
  • Çarpıcı, öncü, feminist: 50 yıl öncesinden ‘kadın’ fotoğrafları29 Temmuz 2022 Cuma 21:29
  • Kendisinden neredeyse 10.000 km uzakta, evli ve yaşını gizleyen bir adamla nişanlı!28 Temmuz 2022 Perşembe 12:22
  • İlk buluşmada stresle nasıl başa çıkılır?25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:17
  • Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi Karpaz’da hayata geçirildi15 Temmuz 2022 Cuma 16:13
  • Yılın Kadın Girişimcisi Ödülleri İçin Adaylar Belirlendi27 Haziran 2022 Pazartesi 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti