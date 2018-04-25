İşte olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kararı

Son dakika: TFF olaylı derbi için kararını verdi!
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan derbi için kararını verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantı saat 13.30'da başlamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını açıkladı. Maç, 57'inci dakikadan itibaren devam edecek.
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