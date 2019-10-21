İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...
Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.
Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.
İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...
Bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.
Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.
İşte anket sonuçları;
UBP %24,71
CTP %11,9
DP %3,66
HP %2,29
TDP %1,37
YDP %0,46
Kararsızlar %13,5
Karma Oy %10,53
Sandığa gitmeyecek %27
Diğerleri %4,58
Dağıtılmış oy oranları ise söyle*
|UBP
|50,46
|CTP
|24,30
|DP
|7,47
|HP
|4,68
|TDP
|2,80
|YDP
|0,94
|Diğer. C/Y, Vs.
|9,35
* Oy oranlarının dağıtmı Detay Gazetesi uzman ekibi tarafından yapılmıştır.
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