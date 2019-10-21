  • BIST 98.056
  • Altın 278,399
  • Dolar 5,8062
  • Euro 6,4753
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

» »
İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...
İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.

Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.

İşte son anket.. Sandığa gitmeyecekler artıyor... Meclis ise 2 partiliye doğru...

Bugün yayımlanan CMIRS Eylül 2019 anketine göre Sandığa gitmeyenlerin oranı artıyor.

Olası bir seçimde sandığa gitmeyecekler %27'ye yükseldi.

 

İşte anket sonuçları;

UBP %24,71

CTP  %11,9

DP %3,66

HP %2,29

TDP %1,37

YDP %0,46

Kararsızlar %13,5

Karma Oy %10,53

Sandığa gitmeyecek %27

Diğerleri  %4,58

Dağıtılmış oy oranları ise söyle*

UBP50,46
CTP24,30
DP7,47
HP4,68
TDP2,80
YDP0,94
Diğer. C/Y, Vs.9,35

* Oy oranlarının dağıtmı Detay Gazetesi uzman ekibi tarafından yapılmıştır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: İlahi Kudret Hoca... MAP'da böyle kapanmıştı20 Ekim 2019 Pazar 17:06
  • Saner: UBP adayını belirlerken hiçbir şeyden etkilenmeyecek20 Ekim 2019 Pazar 17:00
  • Öğrenci Otobüsünde önündeki kızı taciz eden öğrenci tutuklandı20 Ekim 2019 Pazar 16:57
  • İnternet üzerinden bahis ve kumar oynatma olayında 2 kişi daha tutuklandı20 Ekim 2019 Pazar 16:53
  • Girne'de bıçaklı yaralama20 Ekim 2019 Pazar 16:45
  • Erhürman, CTP’nin bu dönemde önüne koyduğu “3’lü yol haritası” veya “3’lü vizyonunu” açıkladı20 Ekim 2019 Pazar 16:18
  • Tarım Bakanı Dursun:“Ülkede tarım planlı yapılmıyor. Çiftçi kayıt sistemi kurulacak”20 Ekim 2019 Pazar 16:05
  • Saner: Kimsenin UBP'ye aday konusunda söz söyleme hakkı yoktur20 Ekim 2019 Pazar 15:51
  • HP vekili Çağatay:Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçmesini beklemek hayalperestlik değil20 Ekim 2019 Pazar 15:49
  • Polis'ten açıklama: 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı20 Ekim 2019 Pazar 15:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti