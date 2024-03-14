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İtalya Rekabet Kurumundan TikTok'a 10 milyon euro ceza

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İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a, reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle 10 milyon euro ceza verdi.
İtalya Rekabet Kurumundan TikTok'a 10 milyon euro ceza

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden korumadığı gerekçesiyle Çin merkezli ByteDance grubuna ait İtalya, İngiltere ve İrlanda'daki TikTok şubelerine toplamda 10 milyon euroluk para cezası kesildi.

Açıklamada, TikTok platformunda dolaşıma giren içerikler üzerindeki kontrollerin, özellikle küçükler ve savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu bilgisi verildi.

Açıklamaya göre, ayrıca söz konusu sosyal medya platformu bu tür içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadı ve kendi yayımladığı yönergelere uymadı.

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