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İtalya'da kurt saldırılarına karşı Sivas Kangal alımı çağrısı

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İtalya'nın Toskana bölgesinde son aylarda sıklıkla koyun sürülerine kurtların saldırması ve uygulanan önlemlerin yetersiz kalması üzerine Sivas Kangal cinsi köpeklerin kullanılması çağrısı yapıldı.
İtalya'da kurt saldırılarına karşı Sivas Kangal alımı çağrısı

Son olarak önceki gece Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte 70 koyunun kurt saldırısı sonucu ölmesi üzerine Toskana Bölge Meclisi üyesi Roberto Salvini, daha önce de dile getirdiği kangal köpekli çözüm önerisini yineledi.

Lig partisinden Bölge Meclisi üyesi olan Salvini, "Kurtlara karşı tel örgü yöntemi işe yaramadı. Sürülerin kontrol ve korunması için alınan köpekler de yırtıcı hayvanları görür görmez kaçıyor. Sürekli tekrarlanan bu olaylarla baş etmek için harika bir önlem olan Sivas Kangal köpeklerinin alımını önermiştik ama bu önerimiz dikkate alınmadı" dedi.

Salvini, geçen Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada da Toskana'da kurtların çoğalmasıyla igili bir araştırma yaptığını ve bu araştırma sonucunda en iyi tedbirin Sivas Kangalları olduğunu belirlediğini söylemişti.

Bölge Meclis Üyesi, "Kangal köpekleri, sürüleri yırtıcılardan koruma kapasitesine sahiptir. Türkiye kökenli bu köpek ırkı, büyük bir fiziksel güce sahiptir ve 80 kg'nin üzerindeki ağırlığıyla kurt ve kurt melezlerine kafa tutarak onları alt edebilir" demişti.

Kangal
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