Polis Genel Müdürlüğü tarafından, ilk kez bu yıl “İtfaiye Haftası” kutlanacaktır. PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nün organize edeceği İtfaiye Haftası Etkinlikleri, 25 Eylül – 01 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
İtfaiye Haftası Etkinlikleri Kapsamında;
- 25 Eylül Pazar günü, 17:00 – 18:00 saatleri arasında, Lefkoşa’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberi ile Citröen ışıkları arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirilecektir. Etkinlik boyunca belirtilen güzergah trafik akışına kapalı olacaktır.
- 26 Eylül 2022 Pazartesi günü tüm ilçelerde, saat 09:00’dan itibaren İtfaiye personeli tarafından halka karanfil dağıtımı gerçekleştirilecektir.
- Hafta dolayısıyla TV ve Radyo kanallarında, İtfaiye Müdürü konuşmacı olarak yer alacaktır.
- Hafta boyunca tüm ilçelerde, itfaiye personeli tarafından yangınlara karşı alınacak önlemler hakkında halka bilgilendirici broşür dağıtılacaktır.
- 29 Eylül 2022 Perşembe günü, sanayi bölgesinde bulunan Lefkoşa İtfaiye Şubesi’nde, artan kan ihtiyacına yönelik kan bağışı kampanyası düzenlenecektir.
- Hafta boyunca, hasta personel ile emekli itfaiye personeline ziyaretler gerçekleştirilecektir.
- İtfaiye personelinden gönüllülük esasıan göre toplanacak maddi yardım Lefkoşa Çağlayan Çocuk Yuvasına bağışlanacaktır.
PGM – BASIN SUBAYLIĞI
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