İzmir’de polis, trans kadın Hande Şeker’i öldürdü

İzmir’de bir polis memuru trans kadın Hande Şeker’i silahla öldürdü. Saldırıda Şeker’in arkadaşı trans kadın Nil de yaralandı.

İzmir Alsancak’ta bugün polis memuru A.D., trans kadın Hande Şeker’i evinde silahla öldürdü.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, polis memuru ikinci el telefon satışı yapan A.T.K., Hande Şeker’in evindeyken polis memuru A.D., eve girdi ve peş peşe ateş etti. Haberde, polis memuru A.D. ile A.T.K.’nın arkadaş olduğu belirtiliyor.

Polisin silahlı saldırısı sonucu Hande Şeker olay yerinde hayatını kaybetti. Şeker’in arkadaşı trans kadın Nil ise yaralandı.

Polis ekipleri, polis memuru A.D. ile A.T.K.’yı gözaltına aldı. Saldırıda yaralanan diğer trans kadının tedavisi ise devam ediyor.

Hande Şeker’in bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.