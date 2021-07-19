  • BIST 1.351,590
  • Altın 500,31
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura Türkiye'de İnsanlık Tarihinin İzini Sürüyor

» »
Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura Türkiye'de İnsanlık Tarihinin İzini Sürüyor.
Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura Türkiye'de İnsanlık Tarihinin İzini Sürüyor

Hayatını arkeolojiye adayan ve öğrenciyken tez çalışması için geldiği Türkiye'ye yerleşerek burada 36 yıldır insanlık tarihini araştıran Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura, mesleğine büyük bir bağlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde doçent olarak ders veren Kimiyoshi Matsumura, 40 yıl önce yerleştiği Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok arkeolojik kazı çalışmasına katıldı.

Çalışmalarını ve Türkiye'ye geliş hikayesini  anlatan Kimiyoshi Matsumura, İran'daki neolitik dönemle ilgili tez konusu nedeniyle 1981 yılında geldiği Türkiye'de eğitimine devam etmeye karar verdiğini söyleyerek, "O zaman burada Enstitü Başkanı olan Dr. Sachihiro Omura ile tanıştım.  1983-1985 yılları arasında hükümet bursu alarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde eğitimime devam ettim" dedi.

Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşan ve Türk kültürüne hızlı adapte olduğunu belirten Kimiyoshi, "Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki kazı çalışmalarına katıldım. Türkiye’nin farklı kültürlerini ve insanlarını tanıdım. Başlarda Türkçe bilmeden sadece kazılara katılıyordum ama sonra yavaş yavaş öğrenip bu seviyeye geldim" diye konuştu. 

Kırşehir'de Kalehöyük ve Yassıhöyük, Kırıkkale'de ise Büklükale kazılarına 2 aylık sezonlarla devam eden Kimiyoshi, köye ilk geldiklerinde halkın Japon arkeologların neden orada bulunduklarını merak ettiğini söyledi.

Türk halkıyla birlikte yaşamaya alıştığını belirten Kimiyoshi, şunları dile getirdi: "Köye ilk geldiğimizde 'Bunlar ne için geldi, ne yapıyorlar?' diye düşünmüştü halk. Ama artık birbirimize alıştık. Bizi seviyorlar.Biz, Japonlar ile ilgili tarihi araştırmak için değil, insanlığın tarihini araştırmak için buradayız" dedi. 

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde 2009'dan beri sürdürdükleri çalışmaların sezon sonuna geldiğini aktaran Kimiyoshi, "Büklükale'deki kazıyı 11 senedir sürdürüyoruz. Burayı kazma amacımız M.Ö. 2000'li yıllara ait Hitit ve Hitit’ten önceki Asur ticaret koloni çağına ait bir şehir araştırması yapmak"diye konuştu. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hür-İş: “İş yasasına girme buradan çıkış yok”15 Haziran 2021 Salı 13:10
  • Dünyada 160 milyon çocuk işçi var10 Haziran 2021 Perşembe 10:13
  • Barista yetiştirilecek03 Haziran 2021 Perşembe 19:29
  • Bağımsızlık Yolu Sigortalar Önünde Duyurdu ve Çağrıda Bulundu03 Haziran 2021 Perşembe 15:02
  • Girne Belediyesi ile Dev-İş TİS imzaladı02 Haziran 2021 Çarşamba 15:05
  • KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, esnaf bayramda da umduğunu bulamadı17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:51
  • "Şans mı Kader mi, Bu Afiş 1 Mayıs'ın Simgesi Oldu"01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:49
  • Ali Yeltekin: “3 bin 810 TL’nin altındaki hiçbir asgari ücret tutarına imza atmayacağız”20 Ocak 2021 Çarşamba 12:36
  • Türk-Sen: “Yeni asgari ücret ne oldu?”25 Aralık 2020 Cuma 11:16
  • Engels 200 yaşında28 Kasım 2020 Cumartesi 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti