Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura Türkiye'de İnsanlık Tarihinin İzini Sürüyor.

Hayatını arkeolojiye adayan ve öğrenciyken tez çalışması için geldiği Türkiye'ye yerleşerek burada 36 yıldır insanlık tarihini araştıran Japon Arkeolog Kimiyoshi Matsumura, mesleğine büyük bir bağlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünde araştırmacı olarak çalışan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde doçent olarak ders veren Kimiyoshi Matsumura, 40 yıl önce yerleştiği Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok arkeolojik kazı çalışmasına katıldı.

Çalışmalarını ve Türkiye'ye geliş hikayesini anlatan Kimiyoshi Matsumura, İran'daki neolitik dönemle ilgili tez konusu nedeniyle 1981 yılında geldiği Türkiye'de eğitimine devam etmeye karar verdiğini söyleyerek, "O zaman burada Enstitü Başkanı olan Dr. Sachihiro Omura ile tanıştım. 1983-1985 yılları arasında hükümet bursu alarak Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde eğitimime devam ettim" dedi.

Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşan ve Türk kültürüne hızlı adapte olduğunu belirten Kimiyoshi, "Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki kazı çalışmalarına katıldım. Türkiye’nin farklı kültürlerini ve insanlarını tanıdım. Başlarda Türkçe bilmeden sadece kazılara katılıyordum ama sonra yavaş yavaş öğrenip bu seviyeye geldim" diye konuştu.

Kırşehir'de Kalehöyük ve Yassıhöyük, Kırıkkale'de ise Büklükale kazılarına 2 aylık sezonlarla devam eden Kimiyoshi, köye ilk geldiklerinde halkın Japon arkeologların neden orada bulunduklarını merak ettiğini söyledi.

Türk halkıyla birlikte yaşamaya alıştığını belirten Kimiyoshi, şunları dile getirdi: "Köye ilk geldiğimizde 'Bunlar ne için geldi, ne yapıyorlar?' diye düşünmüştü halk. Ama artık birbirimize alıştık. Bizi seviyorlar.Biz, Japonlar ile ilgili tarihi araştırmak için değil, insanlığın tarihini araştırmak için buradayız" dedi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde 2009'dan beri sürdürdükleri çalışmaların sezon sonuna geldiğini aktaran Kimiyoshi, "Büklükale'deki kazıyı 11 senedir sürdürüyoruz. Burayı kazma amacımız M.Ö. 2000'li yıllara ait Hitit ve Hitit’ten önceki Asur ticaret koloni çağına ait bir şehir araştırması yapmak"diye konuştu.