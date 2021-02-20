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Japonya'da Kovid-19'un aşılara dirençli olduğu tahmin edilen yeni bir türü keşfedildi

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Japon sağlık makamları, ülkede, mevcut aşıların etkinliğini potansiyel olarak azaltabilecek mutasyonlara sahip yeni bir Kovid-19 varyantının tespit edildiğini açıkladı.
Japonya'da Kovid-19'un aşılara dirençli olduğu tahmin edilen yeni bir türü keşfedildi

Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIID), dün yaptığı açıklamada yurt dışı kaynaklı ve potansiyel olarak mevcut aşıların etkinliğini azaltabilecek mutasyonlara sahip yeni bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini bildirdi.

NIID'e göre yeni varyant, Güney Afrika ve Brezilya varyantları ile aynı şekilde başak proteini mutasyonuna sahip, fakat Kovid-19'un İngiltere varyantında görülen N501Y mutasyonunu bulundurmuyor.

Geldiği ülke belirlenemedi

Enstitünün açıklamasında, "Bu gen mutasyonunun Japonya dışında oluştuğu tespit edildi. GISAID veritabanı ile yapılan çapraz kontroller menşe ülkeyi belirleyemedi" ifadelerine yer verildi.

Japon gazetesi Asahi'de yer alan habere göre, yeni varyantta meydana gelen mutasyonların, virüsü mevcut aşılara, özellikle de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya dirençli hale getirmesinden korkuluyor.

'93 kişide tespit edildi'

Öte yandan Japon Kabine Sekreterliği Başkanı Katsunobu Kato, dünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada yeni varyantın halihazırda ikisi yurt dışından gelen 93 kişiye bulaştığını kaydetti. Kato, diğer tüm vakaların Kanto bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

'Daha bulaşıcı olma riski taşıyor'

Kato, "Uzmanlar, (mutasyona uğramış) varyantın mevcut türlerden daha bulaşıcı olma riskinin bulunduğuna ve yayılımı sürerse vakalarda ani bir artışa yol açabileceğine inanıyor" dedi.

Japonya'da şimdiye dek 420 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi ve virüs nedeniyle yaklaşı 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca ülkede, Kovid-19'un İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarıyla enfekte olan 151 kişi tespi edildi.

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