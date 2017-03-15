Jelena Karleusa, Hello Magazine dergisine poz verdi

Sırp şarkıcı Jelena Karleusa, Sırbistan Hello Magazine dergisi için New York'ta birbirinden cesur pozlar verdi. Ancak derginin kapağında ünlü yıldız karşımıza oldukça sade bir elbiseyle çıkıyor.

Sırbistan’ın ünlü pop yıldızlarından biri olan Jelena Karleusa, Türkiye’de Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in eşi kontenjanından ‘yenge’ lakabıyla da oldukça ünlü. Sosyal medya paylaşımlarıyla Beşiktaşlı taraftarların ilgisini çeken Karleusa, Hello Magazine dergisine poz verdi.

Hello Magazine Sırbistan’ın bu ay kapak konuğu Beşiktaş’ın yengesi Jelena oldu. Dekolte kıyafetler içinde görmeye alıştığımız ünlü isim, kapakta parlament mavisi ışıl ışıl bir elbiseyle karşımıza çıkıyor. Ancak New York’ta yapılan çekimlerde cesur pozlar da göze çarpıyor.