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Johnson: Putin kırmızı çizgiyi çoktan geçti

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İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sert tonunu yükseltti.
Johnson: Putin kırmızı çizgiyi çoktan geçti

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik sert tonunu yükseltti. Başbakan Johnson "Putin Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkmalı, kırmızı çizgiyi çoktan geçti" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris JohnsonRusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı için "Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıkması doğru olur" diyen Johnson Putin'e yönelik baskıyı arttıracaklarının teminatını verdi.

Brüksel'deki bir NATO toplantısı öncesinde Johnson "Putin kırmızı çizgiyi çoktan geçti" diye konuştu.

İngiltere ve Batılı müttefiklerinin Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağını ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altın rezervlerine erişmesini engellemek için daha fazlasının yapılıp yapılmayacağını görmek istediklerini söyledi.

"Daha fazlasını yapmalıyız" diyen İngiltere Başbakanı "Şu anda, özellikle altın gibi şeyler üzerinde ne kadar çok baskı uygularsak, savaşı o kadar kısaltabileceğimize inanıyorum" dedi.

Johnson Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile düzenli olarak görüştüklerini kısa süre içinde de yüzyüze görüşeceklerini belirtti.

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