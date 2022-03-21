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Johnson: Zelenskiy, İngiltere’ye Sığınmayı Reddetti, Kalıp Halkımla Savaşacağım Dedi

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e İngiltere'ye sığınması için teklifte bulunduklarını ancak kendisinin bunu reddettiğini açıkladı. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden da Zelenskiy'e benzer bir teklifte bulunmuştu.
Johnson: Zelenskiy, İngiltere’ye Sığınmayı Reddetti, Kalıp Halkımla Savaşacağım Dedi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ailesine İngiltere’de sığınma teklif ettiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı bu olasılığın ‘asırlar önce’ tartışıldığını dile getirirken, “Volodimir her zaman Ukrayna halkı ile birlikte kalacağını söyledi.” dedi. Johnson, “Ona hayran olduğumu söylemeliyim” diye de ekledi.

Johnson, Zelenskiy’in “halkını bir araya getirme” ve “dünyayı harekete geçirme” konularında da çok başarılı olduğunu dile getirirken, onu “kahraman bir savaş lideri” olarak nitelendirdi.

BİDEN’IN ÇAĞRISINI DA TERSLEMİŞTİ

Geçen ay savaşın başında ABD Başkanı Joe Biden de Zelenskiy’yi Kiev’den tahliye etmeyi teklif etmiş ancak Zelenskiy, “Mühimmat istiyorum, kaçmak değil!” diyerek onu terslemişti.

Johnson, ‘Zelenskiy’i elimden gelen her şekilde desteklediğimi göstermek istiyorum. Bu, desteğimi göstermenin yararı olur mu bilmiyorum ama Putin’in başarısız olması ve Zelenskiy’nin başarılı olması çok büyük, stratejik, politik, ekonomik ve ahlaki öneme sahip.” dedi.

Johnson, Kiev’in “asla düşmemesini” umduğunu söyledi.

Johnson ayrıca, İngiltere’den 150 binden fazla kişinin, hükümetin yeni sponsorluk planı kapsamında mültecilere ev vermeyi teklif ettiğini duyurdu. Johnson, “İngiliz halkının yaptığı şeyin inanılmaz olduğunu düşünüyorum.” dedi.

RUS ATEŞE, İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI’NA ÇAĞRILDI

Öte yandan bugün, Rusya’nın Londra Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşe, Ukrayna’ya yönelik askeri harekat nedeniyle İngiltere Savunma Bakanlığı’na çağrıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rus askeri ataşesi, Ukrayna’nın sebepsiz yere işgali ve Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin tutumuyla ilgili olarak ikinci kez Savunma Bakanlığı’na çağrıldı. İkinci Daimi Müsteşar Laurence Lee, Rus kuvvetleri tarafından masum sivillere karşı işlenen ısrarlı ve haksız şiddet eylemlerini en güçlü şekilde protesto etti ve ataşeye, Rusya’nın Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı” denildi.

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