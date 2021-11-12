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Johnson&Johnson 2 ayrı şirkete bölünecek!

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Johnson&Johnson tüketici ürünleri ve ilaç/tıbbi cihaz birimleri olmak üzere iki şirkete ayrılacağını duyurdu, haber sonrası şirket hisseleri yükseldi
Johnson&Johnson 2 ayrı şirkete bölünecek!

ABD’li sağlık hizmetleri devi Johnson&Johnson iki ayrı şirkete bölüneceğini duyurdu. Açıklamada şirketlerden birinin tüketici ürünlerine, diğerinin ilaç ve tıbbi cihazlara odaklanacağı belirtildi.

Şirket, bu dönüşümün 18 ila 24 aylık bir süreçte gerçekleşeceğini ifade etti.

Açıklamanın ardından şirket hisseleri ABD’de açılış öncesi işlemlerde yüzde 4 civarında yükseldi.

Şirketin 2020’deki satışlarının yüzde 55’ini ilaç birimi, yüzde 28’ini tıbbi cihaz birimi, yüzde 17’nini de tüketici tarafı oluşturmuştu. Şirket 2020’de toplam 83 milyar dolar gelir elde etmişti.

Daha önce ABD'li sanayi şirketi General Electric de üç halka açık şirkete bölünmeyi planladığını açıklamıştı.

 

Bloomberght.

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