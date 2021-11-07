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Kadıköy'de 1 puan ve öfke!

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor, son dakika penaltısı ile 2-2 bitti.
Kadıköy'de 1 puan ve öfke!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırladı. 

İlk yarıda 31. dakikada Dimitrios Kolovetsios'un attığı golle Kayserispor öne geçti. İkinci yarıda da Mario Gavranovic'in 61. dakikada bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi.

Bu dakikalardan itibaren taraftlardan yönetime karşı yoğun "yönetim istifa" sesleri yükseldi. Artan tempo ve baskıyla, Fenerbahçe, 85. dakikada Miha Zajc'in golü ile farkı bire indirdi.

Taraftarlardan yönetime ve futbolculara karşı tezahüratları artmaya devam etti. Maçın uzatmalarında da son dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek Fenerbahçe lehinde penaltı verdi. Ve ilk yarıda kaçan penaltıyı bu kez Mesut Özil atarak teselli etti ve durumu 2-2'ye getirdi.

Ardından maçın son düdüğü çaldı ancak stadyumdan şiddetli bir şekilde "yönetim istifa" tezahüratları devam etti.

 

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