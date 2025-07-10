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Kadına şiddet! Aracın önüne atladı

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Kadına şiddet! Aracın önüne atladı
Kadına şiddet! Aracın önüne atladı

Gönyeli’de meydana gelen “Cinsel Taciz, Kasti Hasar, Darp, İtale-İ Lisan Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve Hareket" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan S.K teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

 

Polis memuru Emre Özdiken mahkemede olguları aktardı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Emre Diken, zanlının 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 18:40 raddelerinde Gönyeli’ de Küçükçekmece Sokakta bir apartmanın merdiven boşluğunda eski eşi olan F.K'ye , başka bir kişi ile buluştuğu gerekçesiyle tekme atıp darp ettikten sonra umumi bir yer olan apartman önü kaldırım üzerinde yüksek hakaret ederek, cinsel taciz ve itale-i lisan da bulunduktan sonra elleri ile eski eşinin kullanımında bulunan RU 572 plakalı aracım sağ on çamurluğuna kasten ve kanunsuz olarak vurarak 10 bin TL hasara uğrattıktan sonra ellerini sağa sola gelişi güzel sallamak suretiyle uygunsuz Tavr-ı Harekette bulunduğunu söyledi.

Polis bu esnadan olay yerinden kaçmaya çalışan eşinin aracı önüne atlayan zanlının aracın çarpması sonucu yere düşerek başını kaldırıma çarptığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili 8 tanık ifadesi temin ettiklerini açıkladı. Zanlının aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini kaydeden polis, davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Zanlının avukatı teminat talebine itiraz etmezken, polise sorular yöneltti. Savunma, müvekkilinin araca zarar verdiğine dair kanıt olup olmadığını sordu. Polis, zanlının araca birkaç kez yumruk attığını, çökme meydana geldiğini ancak oluşan hasarı tazmin ettiğini açıkladı. Savunma, zanlının Gönyeli’ye neden gittiğini sordu. Polis, görüş günü olduğu için çocukları aldığını, akşam saatlerinde ise annelerine bırakmak için Gönyeli’ye gittiğini söyledi.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

 

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