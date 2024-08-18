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Kafatasında çatlak nedeniyle müşahede altına alındı

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Bisikletten düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kafatasında çatlak nedeniyle müşahede altına alındı

Güzelyurt’ta Şehit Arif Ruso Sokak’ta bisiklet sürerken, hakimiyeti kaybederek yere düşen 8 yaşındaki Kadir Ezel Ceylan başından yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında, Kadir Ezel Ceylan’ın doğu yönüne seyrettiği sırada 18 numaralı evin önünde düştüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Kadir Ezel Ceylan'a, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kafatasında çatlak nedeniyle müdahale yapıldı ve Beyin Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı. 

Polis soruşturması sürüyor.

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