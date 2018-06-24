Kalp Check-Up’ı Hayat Kurtarıyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, Kalp Damar Hastalıklarının Dünyada Ölüm Nedenleri Arasında İlk Sırada Yer Aldığını Bu Nedenle Düzenli Aralıklarla Yaptırılacak Kalp Check-Up’ı Sayesinde, Ani Ölüme Yol Açabilecek Sorunların Önlenebileceğini İfade Etti.

Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, birçok kalp damar hastalığının erken tanı ve yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti. Düzenli check- up yaptırmanın erken tanıdaki önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşta ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti; “Bu sıklık özellikle erkek hastaların kırklı yaşlarından itibaren artmaktadır. Kadınlarda ise menopoz sonrası belirgin risk artışı görülmektedir. Ailesinde erken yaşta kalp hastalığına bağlı ölüm veya nedeni bilinmeyen ani kayıplar bulunan kişiler, kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek risk altındadır. Bu ve benzeri nedenlerle kırk yaş sonrası herkesin en az yılda bir kez kalp hastalıkları açısından check-up yaptırması gerekmektedir.”

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal; “Kalp Check-Up’ı ile Ani Ölüme Yol Açabilecek Birçok Sorun Tespit Edilebilmektedir.”

Kalp check-up’ı yaptırırken mutlaka kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kişinin fiziksel kısıtlılığı olmadığı sürece efor testinin de uygulanması gerektiğini belirtti. Efor testinin kişilerin kalp damar hastalıkları ve fiziksel kapasitesini öğrenmesi açısından önemli bir uygulama olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kalp check-up’larında her hastaya, kalp ritmini gösterir EKG çekilmesi gerektiğini de belirtti. Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal açıklamlarına şöyle devam etti; “Kalp check-up’larında normalin dışında, doğuştan veya sonradan gelişen, farklı yaş gruplarında hayatı tehdit eden ve yaşam kalitesini bozan ritim bozuklukları tespit edilebilmektedir. Mutlaka kalp ultrasonografisi olarak bilinen ekokardiyografinin yapılması önemlidir. Ekokardiyografide kalp kapak hastalıkları, kalp delikleri, doğumsal kalp hastalıkları, kalp kasılma bozukluğu, kalp boşluklarında büyüme olup olmadığı ve aort hastalıkları ayrıntılı olarak değerlendirilebilir. Check-up sayesinde, ani ölüme yol açabilecek, kalp yapısında doğumsal kaynaklı bir rahatsızlık olup olmadığı anlaşılabilir, kalp damarlarında erken yaşta oluşabilecek bir tıkanıklık, ailesel kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı varlığı ve kontrol altında olup olmadığı ve damar içinde pıhtı oluşumuna yatkınlık yaratabilecek bir durumun mevcut olup olmadığı gibi önemli soruların yanıtları alınabilir.”

Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal: “Spora Yeni Başlayan veya Aktif Spor Yapan Kişiler ile Profesyonel Sporcular Belirli Aralıklarla Kalp Check- Up’ı Yaptırmalı.”

Check-up sonuçları normal olan kişilerin kırk yaşına kadar check-up’ı beş yılda bir yaptırmasının yeterli olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, kırk yaşından sonra ise kalp damar hastalığı açısından risk faktörü taşıyan, ailesinde ve birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olan, sigara içen, şeker hastalığı bulunan, tansiyon ve kolesterol yüksekliği olan kişilerin check-up’ ı yılda bir kez yaptırmalarının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti; “Ayrıca toplu taşıma araçları kullananlar, pilotlar, cerrahlar, yöneticiler de yıllık check-up programlarına dahil olmalıdır. Spora yeni başlayan kişilerle aktif spor yapan kişilerin ve profesyonel sporcuların da belirli aralıklarla check- up yaptırmaya dikkat etmesi gerekmektedir.”