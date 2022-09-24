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Kalpleri hemen kırılıyor

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Duygusal insanların kalpleri çok kolay kırılır. Bu kişiler çevresindeki insanların davranışlarından ve sözcüklerinden hemen etkilenir. Her cümleye alınabilirler. Başlarına gelen olumsuz olaylarla mücadele etmek konusunda zorlanırlar.
Kalpleri hemen kırılıyor

Hemen bir köşede sessizce ağlayabilirler. Astrolojide de aşırı duygusallığıyla dikkat çeken burçlar var. Peki, en duygusal burç hangisidir? Posta.com.tr okurları için derledik.

Bazı insanlar aşırı hassas olur. Sosyal çevresinde olup biten olaylar onları derinden etkiler. Kalpleri çok yumuşak olduğu için üzülmekten çok korkarlar. Duygusal olmasıyla ünlü olan burçları merak ediyorsanız bu yazımızda mutlaka bir göz atın.

YENGEÇ BURCU

Aşırı duygusal burçlar listesinin ilk sırasında Yengeç burcu yer alıyor. Yengeç burçları sevdiği insanlara karşı çok duyarlı olur. Onların hayatlarını her zaman önemserler. Sert tartışmalar ve olumsuz olaylar Yengeç burçlarını derinden yaralar.

Yengeç burçları çok kolay kırılır ve toparlanmaları uzun sürer. Duygularıyla baş edemeyen Yengeç burçları, zamanla kendisini onarır.

BALIK BURCU

Balık burçları hassas ve duygusal yapısıyla dikkat çeker. Balık burcu olan kişiler çevresindeki her insanın yardımına koşar. Herkesin mutlu olması için durmadan mücadele eder.

Balık burçlarının mücadelesi görmezden gelindiğinde kalpleri çok kırılır. Aşırı derece üzüntü duyarlar.

Sevmeye ve sevilmeye düşkün olan Balık burçları, duygularına karşılık bulamadığında da kendini çok kötü hisseder. Uzun süre yalnız kalmak ve içine kapanmak isteyebilir.

KOÇ BURCU

Koç burcu olanla sert ve dayanıklı görünseler de içlerinde yumuşak bir kalp barındırır.

Koç burçları her konu ile kolayca mücadele edebilir. Çoğu zaman onları sert tartışmaların içerisinde görebilirsiniz. Ancak Koç burçları göründüğü kadar dayanıklı değildir.

Koç burcu olanlar çok kolay kırılabilir ve üzülebilirler. Yaşadıkları tatsız durumlar sonrası büyük hayâl kırıklığı yaşayan Koç burçlarının gücünü toplaması uzun sürer.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu astrolojide genelde değişken yapılarıyla bilinir. Ancak Terazi burçlarının en bilindik başka bir özelliği çok duygusal olmalıdır.

Terazi burçları ruh ikizlerini bulduklarına inandıklarında duyguları çok şeffaf olur. Hiçbir şeyi gizlemezler. Sevgilerini her zaman hissettirirler.

Sevdiklerinde tüm kalpleriyle seven Terazi burçları eğer kırılırsa hayattan bir daha asla zevk alamaz. Yaşanılanları düşünüp durur ve kendilerine hayatı zehir eder.

 

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