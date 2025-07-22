  • BIST 10661.59
  • Altın 4399.947
  • Dolar 40.4206
  • Euro 47.3281
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATufan Erhürman: Çözümsüzlük çözüm değildir ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesi vardır

Kamu-İş, yarın Sevgi Evi’nde uyarı grevi yapacak

» »
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Sevgi Evi’nde yarın 09.00-11.30 arasında uyarı grevi yapacaklarını duyurdu.
Kamu-İş, yarın Sevgi Evi’nde uyarı grevi yapacak

Kurumda yaşananlarla ilgili saat 11.00’de Sevgi Evi önünde basın açıklaması yapacaklarını duyuran Serdaroğlu, Sevgi Evleri’nde çalışanların ağır çalışma koşulları altında ezildiğini belirtti. Serdaroğlu, daha önce yaptıkları tüm uyarılara rağmen hükümetin bu konuda adım atmadığını söyledi.  Serdaroğlu, “Bu kurumlarda çalışan Sosyal hizmet emekçisi anneler ve eğitmenlerin görevi çocukları korumak. Ancak personel eksikliği nedeniyle ağır çalışma koşulları yüzünden kendi aileleri parçalanma noktasına geldi. Sevgi evlerinde çalışma saatleri insanlıktan çıktı.” dedi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Selçuk Nadıç’ın ölüm sebebi açıklandı22 Temmuz 2025 Salı 11:06
  • İki trafik kazası: İki yaralı, bir tutuklu22 Temmuz 2025 Salı 10:53
  • Arıklı: Siyasette son dönemimi yaşıyorum22 Temmuz 2025 Salı 10:47
  • Dikkat! Geniş çaplı elektrik kesintisi22 Temmuz 2025 Salı 10:42
  • Gemikonağı’nda Şezlong Tartışması Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hastanelik Oldu22 Temmuz 2025 Salı 10:37
  • Lefkoşa’da 72 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu22 Temmuz 2025 Salı 10:30
  • Asgari ücrete itiraz süresi başladı22 Temmuz 2025 Salı 10:28
  • Serdar Denktaş yeni partisinin adını ve logosunu açıkladı: TAM Parti21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:34
  • Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale ağıllar ve Erdemli ağıllar bölgelerine yarın elektrik verilemeyecek21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:33
  • Asgari ücretin belirlenme sürecine yönelik detaylar açıklandı: İşverenlerden yüzde 13'lük öneri!21 Temmuz 2025 Pazartesi 19:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti