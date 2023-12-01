  • BIST 8036.73
  • Altın 1893.823
  • Dolar 28.9091
  • Euro 31.4959
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGazze'de ateşkes uzadı

KAMUSEN Başkanı Atan: “Her birey engelli adayıdır”

» »
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, engelli bireylerin hayat şartlarını iyileştirmek için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.
KAMUSEN Başkanı Atan: “Her birey engelli adayıdır”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Atan yaptığı yazılı açıklamada günün önemine dikkat çekerek, herkesin bir engelli adayı olduğunu kaydetti.

Atan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş ve farkındalık yaratma adına bu günü kutlamaktayız. Ülkemizde Engelli vatandaşlarımızın gerekli değer, anlayış ve hakları korunuyor mu? Ya da yeterli mi? Artık normal bir birey gibi ayrıcalık ve farkındalık yaratılmadan gerekli önem ve hassasiyet gösterilmeli, iyileştirme adına gerekli adımlar atılmalıdır.” dedi.

Engellerin başarılara engel olamayacağına vurgu yapan Atan, “Dünya Engelliler Haftası pek çok açıdan engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek, her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek ve engelli kişilerin katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde durmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.” diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu'nda Kaza: Araç Yanarak Durdu, Sürücü Yaralı01 Aralık 2023 Cuma 11:04
  • KKTC'de İkamet İzinsiz 8 Kişi Tutuklandı01 Aralık 2023 Cuma 11:01
  • Girne Pazarında Kalp Krizi: Türkay Kızılgök Yaşamını Yitirdi01 Aralık 2023 Cuma 10:57
  • Zehie Helin Reessur cinayeti davası 8 Aralık’a ertelendi01 Aralık 2023 Cuma 10:54
  • Gemikonağı’nda araç, yayaya çarptı: 20 yaşındaki Kübra Türkmen yoğun bakımda!01 Aralık 2023 Cuma 09:18
  • Gazimağusa'da elektrik yok01 Aralık 2023 Cuma 09:17
  • Döviz güne nasıl başladı?1 Aralık 2023 Cuma01 Aralık 2023 Cuma 09:16
  • DAÜ Bütçesi oybirliği ile geçti01 Aralık 2023 Cuma 07:45
  • Kıbrıs Türk halkı Şampiyon Melekleri için yürüdü…30 Kasım 2023 Perşembe 20:10
  • Kokainle yakalanan Kıbrıslı Rum Cezaevi'ne gönderildi!30 Kasım 2023 Perşembe 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti