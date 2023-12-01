KAMUSEN Başkanı Atan: “Her birey engelli adayıdır”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Atan yaptığı yazılı açıklamada günün önemine dikkat çekerek, herkesin bir engelli adayı olduğunu kaydetti.

Atan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiş ve farkındalık yaratma adına bu günü kutlamaktayız. Ülkemizde Engelli vatandaşlarımızın gerekli değer, anlayış ve hakları korunuyor mu? Ya da yeterli mi? Artık normal bir birey gibi ayrıcalık ve farkındalık yaratılmadan gerekli önem ve hassasiyet gösterilmeli, iyileştirme adına gerekli adımlar atılmalıdır.” dedi.

Engellerin başarılara engel olamayacağına vurgu yapan Atan, “Dünya Engelliler Haftası pek çok açıdan engellerin aslında engel olmadığına dikkat çekmek, her engelin kendi içinde pek çok farklı sorunları olduğunu göstermek ve engelli kişilerin katkılarını ve başarılarını hedef alan konular üzerinde durmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun.” diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.