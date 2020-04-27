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Kanatlı:Yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na uygun hareket etmeye davet ederiz

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), hükümeti, Covid-19 salgını sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na uyumlu hareket etmemekle suçladı.
Kanatlı:Yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na uygun hareket etmeye davet ederiz

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), hükümeti, Covid-19 salgını sürecinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na uyumlu hareket etmemekle suçladı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, salgınla ilgili kurulların oluşturulması, kararların alınması, açıklamaların kim tarafından yapılması konusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na uygun hareket edilmediğini savundu.

Kanatlı, “Yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı tüm komiteleri ile çalışır duruma getirmeye ve Covid-19 ile ilgili alınacak tüm kararların ilgili komitelerin raporlarına ve/veya kararlarına dayanarak almaya davet ederiz” dedi.

Kanatlı açıklamasında, hükümetin salgınla ilgili aldığı bazı kararların yasada belirtilen komitelerin karaları olmaksızın alındığını da savundu.

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