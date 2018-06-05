LTB Başkanı ve TDP Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, BM Kıbrıs Özel temsilcisi, AB yetkilisi ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile dün ara bölgede, üzerinde anlaşmaya vardıkları Kanlıdere’nin kuzeye genişleyecek şekilde rehabilite edilmesine yönelik 5,5 milyon euroluk AB fonunun ilk adımını attıklarını vurguladı.

“Kanlıdere’nin rehabilitasyonu ile yürüyüş ve bisiklet yolu için 30 Milyon TL fon temin ettik ”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı dün öğleden sonra Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş)ziyaret etti. Harmancı burada Dev-İş Başkanı Hasan Felek ve Yönetim Kurulu üyelerine icraatlarını ve 2018-2022 dönemine ait projelerini aktardı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sendika ile uzun yıllar birçok platformda bir araya geldiklerini ve birbirlerinin Kıbrıs’a dair düşünce ve isteklerini bildiklerini söyledi. Harmancı, “Dev-İş ülkemizin bugüne kadar hem federasyon temelinde çözüm, hem sendikal mücadeleyle hem de adamızda özel sektörde sendikalaşmanın genişletilebilmesi için önemli bir mihenk taşıdı” diye konuştu.

“Geçtiğimiz dönemin en önemli başarılarından biri LTB’ye çalışma barışının gelmesidir”

LTB Başkanı Harmancı 2010-2013 sürecinin Lefkoşa, hatta tüm ülke için çok acı verici bir süreç olduğunu kaydederek, “Kurulu bozuk düzenin ilk kez açık seçik bir şekilde kamuoyu önünde cereyan ettiği bir noktaya geldik” dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2014’ten bu yana Lefkoşalılarla, çalışanıyla beraber yeniden var olma mücadelesi içerisine girdiğini kaydeden Harmancı, bu dönem içerisinde gerek sivil toplum örgütleri ve sendikalar, gerekse Lefkoşalıların desteğinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. “Geçtiğimiz dönem içerisinde en önemli başarılardan biri LTB’ye çalışma barışının getirilmesidir” diye konuşan Harmancı, Lefkoşalıların şehri ile barışması ve aldıkları hizmetler ile şehirlerinde mutlu olmaları için çok mücadele ettiklerini, iki toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını, bunun sonucunda mutlu sona ulaşarak çalışma barışı konusunda iyi bir yol kat ettiklerini belirtti.

“Lefkoşa’ya iki yeni geçiş kapısı”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, farklı politik görüşlerden gelmekle birlikte Güney Lefkoşa Belediyesi ile kurdukları iyi ilişkilerin ülke adına da önümüzdeki dönemler için referans verici olacağına işaret ederek, “ilk kez her iki lidere ayrı ayrı mektuplar gönderilerek, Lefkoşa’da yeni kapılar açılması için irade beyanında bulunuldu. Bizim hedefimiz, Lefkoşa’da Eylül’den sonra, özellikle Mağusa Kapısı civarında araç geçişleri için yeni bir yol açmak, Baf Kapısının ise yaya geçişlerine açılmasını sağlamaktır” diyerek bunun mücadelesini vermekte kararlı olduğunu vurguladı. Harmancı bu konuda her iki belediye başkanının anlaştıklarını sözlerine ekledi.

Kanlıdere’nin rehabilitasyonu için 5.5 milyon euroluk fonun ilk adımı atıldı

Dün (4 Haziran Pazartesi) ara bölgeye çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerine de değinen Mehmet Harmancı, burada BM Kıbrıs Özel Temsilcisi, AB yetkilisi ve Güney Lefkoşa Belediye Başkanı ile üzerinde anlaşmaya vardıkları Kanlıdere’nin kuzeye genişleyecek şekilde rehabilite edilmesine yönelik, 30 Milyon TL’lik AB fonunun ilk adımını attıklarını vurguladı. Harmancı, bunun aynı zamanda bir çözüm ikliminde her iki yapının hedeflediğini de kaydederek, “sınırlarla her yeri bölebiliriz ancak doğayı, doğanın akışını bölemeyiz” dedi

Harmancı son olarak şöyle konuştu:

“Memur çalışanların ilerlemelerinin önü açılacak”

“Çalışanların beklediği bir tüzük çalışması var. Bunun LTB için sancılı olacağının farkındayız ama geçtiğimiz dört yıl içinde bütün işçi sınıflandırmalarını yapmış bir belediye olarak, artık memur arkadaşlarımızın da ilerlemesinin önünde engel olmamamız gerekiyor. Birçok donanımlı genç arkadaşlarımız var, tüzük çalışmasıyla onların da önlerini açılması gerekiyor.”