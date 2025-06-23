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Kantara Gençlik Kampı kayıtları online olarak başladı

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Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Kantara Gençlik Kampları için online kayıtların başladığını duyurdu.
Kantara Gençlik Kampı kayıtları online olarak başladı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü Kantara Gençlik Kampları başlıyor.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu gençlerin heyecanla beklediği gençlik kamplarının 7 Temmuz – 13 Eylül tarihleri arasında 9 dönem olarak gerçekleşeceğini belirterek başvuruların www.kamp.genclik.gov.ct.tr adresinden online olarak yapılacağını kaydetti.

Ozanoğlu daha detaylı bilgilerin Gençlik Dairesi Facebook ve Instagram hesaplarında yer aldığını da kaydetti.

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