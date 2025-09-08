  • BIST 10519.9
Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem

"İkinci İnce Av Mevsimi" kapsamında ülke genelinde polis ve av korucuları tarafından yapılan kontrollerde, kanunsuz avlanan yedi kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem

Polis basın bültenine göre, kontrollerde Akdeniz’de K.Ö.(E-54) ve Ü.A’nın (E-63), Akdeniz-Koruçam Göleti'ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde; Esentepe’de ise S.E’nin (E-56) ruhsatsız avlandığı saptandı.

Kalkanlı’da E.T (E-68) Kalkanlı Göleti’ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde ve adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle avlandığı kaydedildi. Adı geçen şahsın evladı K.T. (E-40) hakkında da "adına kayıtlı av tüfeğini salimen muhafaza etmediği" gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çayırova-Bafra köyleri yakınlarında S.S’nin (E-59) güneşin doğuşundan önce ve Mersinlik’te M.K’nin (E-69) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

