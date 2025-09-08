Kanunsuz avlanan 7 kişiye yasal işlem

"İkinci İnce Av Mevsimi" kapsamında ülke genelinde polis ve av korucuları tarafından yapılan kontrollerde, kanunsuz avlanan yedi kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, kontrollerde Akdeniz’de K.Ö.(E-54) ve Ü.A’nın (E-63), Akdeniz-Koruçam Göleti'ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde; Esentepe’de ise S.E’nin (E-56) ruhsatsız avlandığı saptandı.

Kalkanlı’da E.T (E-68) Kalkanlı Göleti’ne yasaların öngördüğü mesafeden daha yakın bir yerde ve adına kayıtlı olmayan av tüfeğiyle avlandığı kaydedildi. Adı geçen şahsın evladı K.T. (E-40) hakkında da "adına kayıtlı av tüfeğini salimen muhafaza etmediği" gerekçesiyle işlem yapıldı.

Çayırova-Bafra köyleri yakınlarında S.S’nin (E-59) güneşin doğuşundan önce ve Mersinlik’te M.K’nin (E-69) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.