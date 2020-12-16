Karadeniz Kültür Derneği, ABD'nin Yaptırım Uygulamasını Kınadı

Türkiye'nin tüm diyalog ve müzakere çağrılarını göz ardı ederek müttefik ruhuna yakışmayan bir tavırla yaptırımlara başvurması, iyi niyetli bir davranış değildir. Biz Karadeniz Kültür Derneği olarak Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlama adına atmış olduğu milli savunma hamlelerini desteklediğimizi bildirmek isteriz.

Bölgenin en güçlü, NATO’nun ise en büyük ikinci ordusuna sahip ülkesi olan Türkiye’ye zarar verme adına atılan bu hukuk dışı adım ABD’nin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya sermekte ve taraflı kararlarının yeni bir örneğini sergilemektedir.

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı alınan ve olası alınacak olan her türlü yaptırıma karşı tek vücut olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz.