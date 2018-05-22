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Karaman KTEZO'yu ziyaret etti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman ile CTP Girne İlçe Yönetimi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti.
Karaman KTEZO'yu ziyaret etti

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, As Başkan Mehmet Ali Ardıç, Genel Koordinatör Hürrem Tulga ile Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Çakmak’ın bulunduğu görüşmede Girne esnafının beklentileri ve sorunları masaya yatırılarak görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşme sonrasında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi de gezildi.

KARAMAN

Temelde üç noktadan yola çıktıklarını belirten Birol Karaman, ilk olarak acil bir sorun olan trafiğin bir yıl içerisinde rahatlatılacağını belirtti.

Belediyenin kurumsallaştırılacağını ve üçüncü adım olarak da kentin kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapısına yatırım yaparak bu sorunları tarihe gömeceklerini söyleyen Karaman, Bandabulya’nın bugünkü haliyle atıl bir vaziyette olduğunu ve ekonomiye katkı sağlamadığını belirtti.

Karaman, burayı yeniden ekonomiye ve turizme kazandıracaklarını ifade ederek, Bandabulya’daki mevcut işletmecilerin mağdur edilmeden buranın yerel ve turistik ürün üretecek bir kadın ve gençlik kooperatifine devredileceğini anlattı.

Karaman, böylelikle yerel turistik ürünlerin üretimini teşvik edeceklerini ve Liman’ın arka sokaklarının da restore edilmesiyle bu bölgenin turizmin merkezi haline getirileceğini söyledi.

ÖNEMLİ OLAN UYGULAMA

Esnaf ve zanaatkârlarla, Girne İnisiyatifi sürecinde ve imar planının hazırlanmasında birlikte çalıştıklarını belirten Birol Karaman, şöyle devam etti:

“Uzun süreden beridir birlikte bir yol yürüyoruz. Bu yol, üretenlerin yönetime katılması; üretilenden herkesin adil bir şekilde faydalanması üzerine. Birlikte önemli mücadeleler verdik. Şimdi bu mücadeleleri, kente nasıl yayabiliriz? Bunun yollarını bulmamız lazım.”

İmar planının hazırlanması aşamasında halk meclisleri, parti ve sivil toplum örgütleriyle çalışarak, zorlu bir mücadelenin ardından planın yürürlüğe girmesine ciddi katkı koyduklarını ifade eden Karaman, “Ancak planın yürürlüğe girmesinden çok, irade gösterilerek uygulanması bizler için çok daha önemli. Bugün baktığımızda trafik sorunu esnafın da en ciddi sıkıntısıdır. İş kaybına yol açıyor. Hâlbuki Girne’de Trafik Master Planı var ama trafik akmıyor. Dolayısıyla planların olmasından daha önemli olan onların uygulanmasıdır” dedi.

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