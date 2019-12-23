Karıncalar, Forest’i Kemirdi..! (6-3)

K-Pet Süper ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Binatlı, konuk ettiği K.Kaymaklı’yı 6-3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 2.yarı için moral depoladı. K.Kaymaklı ise istikrarsız sonuçlar almaya devam etti ve evine farklı mağlup olarak döndü.

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu

Binatlı: Yunus, Mustafa, Alaettin, Behnam, Abdullah, Muammer, Ayhan, Serkan (Cenkay dk. 75), Debola (Remzi 90+4), Mosses, M.Ali (Hasan dk. 88)

K.Kaymaklı: Salih, Berkem, Talat, Yusuf, Okafor, Erdoğan (Muhammed dk. 46), Barkın, Emre (Rifat dk. 46), Mehmet, Osita, M.Göçben (M.Koyuncu dk. 79)

Goller: Dk.19 Serkan, dk. 43 Abdullah dk. 45+4 ve 89 Debola, dk. 53 Mosses, dk. 83 Cenkay(Binatlı)Dk. 66 Okafor dk. 69 Barkın, dk. 86 Osita (K.Kaymaklı)