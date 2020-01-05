  • BIST 113.684
  • Altın 298,069
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Kartal Acapulco’da Kampa Girdi..!

» »
Kartal Acapulco’da Kampa Girdi..!
Kartal Acapulco’da Kampa Girdi..!

2.devrede zirveyi yakalama hedefinde olan Yenicami, dün Acapulco otel’de kampa start verdi

K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinde beklediği performansı yakalayamayan başkentin siyah beyazlı takımı Yenicami ikinci devre hazırlıkları kapsamında dün Accapulco Otel’de kampa girdi.

Yenicami dün Acapulco Resort Hotel’de başladığı kamp çalışmalarını Perşembe günü tamamlayacak. Yenicami Salı günü Gençlik Gücü, kampın ardından Cumartesi günü de Dumlupınar ile hazırlık maçı oynayacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzkaya Kupada Pes Etmedi..! (3-2)29 Aralık 2019 Pazar 19:20
  • Ocak, Çanakkale’yi Yaktı Kavurdu..! (5-0)29 Aralık 2019 Pazar 19:19
  • Lefke, Kupada Zevkten 4 Köşe..! (1-4)29 Aralık 2019 Pazar 19:18
  • Enes Ünal ile Lisa Smellers evlendi28 Aralık 2019 Cumartesi 15:55
  • Rıdvan Mesarya'da..!25 Aralık 2019 Çarşamba 17:11
  • Mete'ye Yol Uzak Geldi..!25 Aralık 2019 Çarşamba 17:10
  • Prince Boateng MTG’de, Justice GG’de..!25 Aralık 2019 Çarşamba 17:08
  • Çetinkaya’da 3 Yolcu..!25 Aralık 2019 Çarşamba 17:07
  • Beşiktaş, VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu24 Aralık 2019 Salı 23:24
  • Maraş Fırtınası Mormenekşe’de de Durmadı..! (1-5)23 Aralık 2019 Pazartesi 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti