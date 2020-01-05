Kartal Acapulco’da Kampa Girdi..!

2.devrede zirveyi yakalama hedefinde olan Yenicami, dün Acapulco otel’de kampa start verdi
K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinde beklediği performansı yakalayamayan başkentin siyah beyazlı takımı Yenicami ikinci devre hazırlıkları kapsamında dün Accapulco Otel’de kampa girdi.
Yenicami dün Acapulco Resort Hotel’de başladığı kamp çalışmalarını Perşembe günü tamamlayacak. Yenicami Salı günü Gençlik Gücü, kampın ardından Cumartesi günü de Dumlupınar ile hazırlık maçı oynayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.