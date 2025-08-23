  • BIST 11372.33
Meteoroloji Dairesi hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının 38-41 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.
Kavurucu sıcakların etkisi sürüyor: En yüksek sıcaklık 41 derece...

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 23-29 Ağustos tarihleri arasında bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın, açık ve az bulutlu, pazartesi ve salı parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32-35 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

