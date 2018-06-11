  • BIST 96.703
  • Altın 188,455
  • Dolar 4,5095
  • Euro 5,3223
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Kaya: “Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacağız”

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediye Başkanı adayı, Lefke Belediye Başkan Aziz Kaya, Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacaklarını kaydetti.
Kaya: “Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacağız”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kaya ve CTP Belediye Meclis üyesi adayları, Karadağ ve Çarşı Mahallesi’ni ziyaret ederek, bildiri dağıttı. Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği Kaya ve ekibi yurttaşlarla projelerini paylaştı.

Borç batağında bir belediye devraldığını kaydeden Kaya, belediyede mali disiplini sağladıklarını ve yeni dönemde hizmetleri büyüteceklerini söyledi. 

Göreve yeniden geldiğinde, gençlerin, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, hak arama çalışmalarını yürütebilecekleri ve en önemlisi sosyal gelişimlerini sağlıklı olarak tamamlayabilecekleri alanlar yaratacaklarını söyleyen Kaya, “Genç Sivil Toplum Merkezi kurulacak. Mevcut Lefke Belediye Pazarı’nın bir bölümünde sivil toplum üyelerinin ve aktivistlerin sosyalleşmeleri, etkinlik ve toplantılarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratılacak” dedi.

İMAR PLANI ŞART

Lefke ve köylerinin, Lefke Avrupa Üniversitesi, eşsiz doğası ve fırsatları ile sürekli gelişmekte olduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

“Lefke Kıbrıs’ın yükselen yıldızı olmaya adaydır, bunu gerçekleştireceğiz. Ancak bu gelişimin planlı olması bölgemize en yüksek ekonomik katkıyı verirken, aynı zamanda en önemli değerimiz olan çevremizi korumaya yardımcı olacaktır. Ses kirliliği, görüntü kirliliği, trafik sıkışması gibi konuların oluşmasının da önüne geçilmesini sağlayacak olan İmar Planı, bölgemize yapılması planlanan yatırımları da hızlandıracak.”

LEFKE KENT MERKEZİ’NE CİTTASLOW KRİTERLERİ

Lefke’nin ilçe olması ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin şehir merkezine olan yatırımlarının ardından Lefke merkezdeki hareketliliğin arttığına dikkat çeken Kaya, bu hareketliliği ekonomik katkıya döndürmek için, Cittaslow kriterleri çerçevesinde, Lefke Kent Merkezi’nin kuzey kısmının restore edilerek ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak, yayaların daha rahat hareket edebileceği, ses kirliliğinin ve trafik sıkışmalarının azalacağı bir merkez yaratılacağını söyledi.

Kaya, “Lefke Kent Merkezi 2. Etap Restorasyon ve Trafik Düzenlemesi Projesi ile hareketlenen şehir merkezinde girişimcilerin ekonomik hayata katılmaları teşvik edilerek, burada Lefke’ye yakışır bir merkez oluşturulacak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP Lefkoşa meclis adayları Kamu-Sen’i ziyaret etti11 Haziran 2018 Pazartesi 16:08
  • Gencay Eroğlu Haspolat’ı ziyaret etti11 Haziran 2018 Pazartesi 16:01
  • Ulaş Gökçe Mutluyaka'yı ziyaret etti11 Haziran 2018 Pazartesi 14:20
  • BKP, destek vereceği belediyeleri açıkladı11 Haziran 2018 Pazartesi 10:02
  • Mustafa Erk Gönyeli’deki “bisiklet yolları”nı eleştirdi ve doğru projenin çizimlerini paylaştı11 Haziran 2018 Pazartesi 09:59
  • CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Karaman Ozanköy’deydi10 Haziran 2018 Pazar 16:54
  • Güzelyurt’ta düzenlenen “Değişim Yürüyüşü”ne Erhürman da katıldı10 Haziran 2018 Pazar 15:35
  • Aziz Kaya Doğancı’daydı10 Haziran 2018 Pazar 14:56
  • CTP’liler Mağusa’da yürüdü10 Haziran 2018 Pazar 14:52
  • DETAY TV'de Ali Kişmir'in konuğu BES Başkanı Mustafa Yalınkaya10 Haziran 2018 Pazar 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti