Kaya: “Lefke’yi Kıbrıs’ın yükselen yıldızı yapacağız”

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Kaya ve CTP Belediye Meclis üyesi adayları, Karadağ ve Çarşı Mahallesi’ni ziyaret ederek, bildiri dağıttı. Lefke Milletvekili Salahi Şahiner’in de eşlik ettiği Kaya ve ekibi yurttaşlarla projelerini paylaştı.

Borç batağında bir belediye devraldığını kaydeden Kaya, belediyede mali disiplini sağladıklarını ve yeni dönemde hizmetleri büyüteceklerini söyledi.

Göreve yeniden geldiğinde, gençlerin, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin kendilerini ifade edebilecekleri, hak arama çalışmalarını yürütebilecekleri ve en önemlisi sosyal gelişimlerini sağlıklı olarak tamamlayabilecekleri alanlar yaratacaklarını söyleyen Kaya, “Genç Sivil Toplum Merkezi kurulacak. Mevcut Lefke Belediye Pazarı’nın bir bölümünde sivil toplum üyelerinin ve aktivistlerin sosyalleşmeleri, etkinlik ve toplantılarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratılacak” dedi.

İMAR PLANI ŞART

Lefke ve köylerinin, Lefke Avrupa Üniversitesi, eşsiz doğası ve fırsatları ile sürekli gelişmekte olduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

“Lefke Kıbrıs’ın yükselen yıldızı olmaya adaydır, bunu gerçekleştireceğiz. Ancak bu gelişimin planlı olması bölgemize en yüksek ekonomik katkıyı verirken, aynı zamanda en önemli değerimiz olan çevremizi korumaya yardımcı olacaktır. Ses kirliliği, görüntü kirliliği, trafik sıkışması gibi konuların oluşmasının da önüne geçilmesini sağlayacak olan İmar Planı, bölgemize yapılması planlanan yatırımları da hızlandıracak.”

LEFKE KENT MERKEZİ’NE CİTTASLOW KRİTERLERİ

Lefke’nin ilçe olması ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin şehir merkezine olan yatırımlarının ardından Lefke merkezdeki hareketliliğin arttığına dikkat çeken Kaya, bu hareketliliği ekonomik katkıya döndürmek için, Cittaslow kriterleri çerçevesinde, Lefke Kent Merkezi’nin kuzey kısmının restore edilerek ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak, yayaların daha rahat hareket edebileceği, ses kirliliğinin ve trafik sıkışmalarının azalacağı bir merkez yaratılacağını söyledi.

Kaya, “Lefke Kent Merkezi 2. Etap Restorasyon ve Trafik Düzenlemesi Projesi ile hareketlenen şehir merkezinde girişimcilerin ekonomik hayata katılmaları teşvik edilerek, burada Lefke’ye yakışır bir merkez oluşturulacak” dedi.