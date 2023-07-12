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Kaya, projesiyle 30 okulda 10 binden fazla öğrenciye ulaşacak

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İlkokulları gezerek, öğrencilere tohum dağıtan ve tohum ekmeyi öğreten Muhammed Safa Kaya, her yıl projeleriyle yaşadıkları toplumda fark yaratan gençlere verilen başarı ödülünün sahibi oldu.
Kaya, projesiyle 30 okulda 10 binden fazla öğrenciye ulaşacak

İngiltere'de çevreci projesiyle, Watford Belediyesi'nin "İlk Genç Yeşil Belediye Başkanı" seçilen 16 yaşındaki Muhammed Safa Kaya, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Evrensel Barış Federasyonunun (UPF) başarı ödülüne layık görüldü.

Projeleriyle yaşadıkları toplumda fark yaratan gençlere, başarıları ve ortaya koydukları çabadan ötürü her yıl temmuzda İngiltere UPF tarafından verilen "Youth Achievement" ödülü, bu yıl Watford bölgesinde yaşayan Kaya'ya verildi.

"Plant4Life (Yaşam için Bitki)" projesinin lideri olan 16 yaşındaki gence ödülü, iktidardaki Muhafazakar Partinin Watford Milletvekili Dean Russel tarafından İngiliz parlamentosundaki komite odasında düzenlenen törende takdim edildi.

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