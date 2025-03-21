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Kayıp yüzde 7'yi aştı: Borsada ikinci kez devre kesici uygulandı

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Borsa İstanbul'da kayıpların yüzde 5’i aşması sonrasında devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu. İşlemler 11.22 itibarıyla yeniden başladı ancak BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla bir kez daha devre kesici çalıştı.
Kayıp yüzde 7'yi aştı: Borsada ikinci kez devre kesici uygulandı

Borsa İstanbul'da kayıpların yüzde 5’i aşması sonrasında devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu. İşlemler 11.22 itibarıyla yeniden başladı ancak BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla bir kez daha devre kesici çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası piyasalarda oluşan satış baskısı sürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde düşüş bugün yüzde 5'e ulaştı. BIST 100'deki hızlı düşüşün ardından saat 10.52 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı. Pay piyasasındaki tüm işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemler saat 11.22 itibarıyla yeniden başladı. 

İşlemlerin yeniden başlamasının ardından Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7'yi aşmasıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak 2. kez durdurulduğunu duyurdu.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, KAP'ta yayımlandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

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