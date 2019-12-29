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Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar

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Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar
Kazak öğrenciler ulusal günlerini çoşku ile kutladılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü’nünkatkılarıyla LAÜ’de eğitim gören Kazakistanlıöğrenciler için “Kazakistan Bağımsızlık Günü” etkinliğidüzenlendi.

 

Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, LAÜ’de öğrenim gören başta Kazakistanlı öğrenciler olmak üzere ile birçok öğrencikatıldı.

 

Kazakistanlı öğrenciler gecede geleneksel yemeklerini farklı kültürlere tanıttılar

 

   Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kültürel performansları yanında, ülkelerine özgü müzikler eşliğinde farklı dans gösterilerini sergilediler.Ayrıca öğrenciler gecede geleneksel yemeklerini de farklı kültürlerden gelen öğrencilere sunma imkanı buldular. Kazakistan Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, organizasyona emek veren herkese teşekkürlerini ilettiler.

 

Kazakistanlı öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşayarak,şiirler okudular, konuşmalar yaptılar ve  öğrencileri böylesi güzel etkinlikleri düzenlemeye teşvik ettiler. Gecenin sonunda pasta kesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı. 

 

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