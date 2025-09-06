Kazaya neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde bugün saat 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı, alkollü sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Şirin Güngör (E-34) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NK 354 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsiz şekilde şerit değiştirmesi sonucu o esnada cadde üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Sunar (E-27) yönetimindeki YR 057 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
NK 354 plakalı araç sürücüsü Şirin Güngör, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
