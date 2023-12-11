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KEİ’den seracılara 10 milyon 676 bin TL'lik hibe

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Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından 2022-2023 üretim sezonunda kayıtlı 245 seracıya toplam 10 milyon 676 bin TL bin TL’lik hibe verildi.
KEİ’den seracılara 10 milyon 676 bin TL'lik hibe

Hibe kapsamında Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Maraş Anadolu Mahallesi Kıraathanesi’nde üreticilerle bir araya geldi.

Feyzioğlu, konuşma yaptığı sırada hibelerin üreticilerin hesaplarına yattığını açıkladı

 -Feyzioğlu

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, konuşmasına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı

Feyzioğlu, Erdoğan’ın liderliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın takibi ve talimatlarıyla an itibarıyla kendisi konuşurken 245 seracının hesaplarına 10 milyon 676 bin TL katkının yapıldığını belirtti.

Hibenin hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Feyzioğlu, 5-6 ay önce aynı yerde buluştukların seracıların “naylonlarımız yırtıldı sıkıntımız var” dediklerini hatırlatarak şöyle devam etti.
“Biz de hemen girişimde bulunduk. Bürokratik işlemler bitinceye kadar siz naylonları temin etmiştiniz. Biz de o naylonların karşılığı, ya da bir başka yerde kullanabilesiniz diye bir destek projesine giriştik. Şimdi de sizin talebiniz gerçekleşti.”

Hibede küçük üreticiye öncelik verdiklerini vurgulayan Feyzioğlu, “3 dönüme kadar serası olan üreticimiz 15 bin TL destek aldı. 3-10 dönüm arası seracımız ise 6 bin 500 TL.. Bu şekilde azalan oranda küçük üreticinin daha fazla almasını sağlayacak şekilde destek verdik. Hayırlı olsun” dedi.

Metin Feyzioğlu en yüksek makamın “halk” olduğunu vurgulayarak, “Halka inilmez, halka çıkılır, halkla birlikte olunur. Bizler halkın içinden gelen insanlarız. Bizler halkın derdiyle hemhal olan insanlarız. Benim de görevim sizlerin ihtiyaçlarını, taleplerini, Türkiye ve KKTC arasındaki Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Anlaşması çerçevesinde Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanı Yardımcımıza arz etmek ve o çerçevede çözümler geliştirmek.  Onların talimatlarıyla da bugün böyle bir iş yaptık. Bundan sonra da bugüne kadar olduğu üzere hep yanınızdayız, artan oranda yanınızdayız. Sizin yüzünüzdeki şu   güzel gülücük, kalbinizden yüzüne yansıyan tebessüm hepsine değer” dedi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 2019’da pandemiyle birlikte başlayan süreçte gıdanın tüm dünya için çok daha iyi bir önem arz ettiğini belirterek, gıdaya ulaşımın ve güvenli gıdanın insan için çok daha önemli hale geldiğini söyledi.

Çavuş, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun üretime ve üreticiye bakış açısı ve katkısıyla 2022-2023 üretim sezonunda 245 kayıtlı sera üreticisine TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve KEİ Katkılarıyla 10 milyon 676 bin TL hibe yapıldığını belirtti.

Hüseyin Çavuş “Bu hibeler bu topraklarda daha verimli, daha nitelikli, daha kaliteli üretim yapmak amacıyla yapılmıştır” dedi.

Çavuş, üretimde her geçen gün artan maliyetlere dikkat çekerek, artan maliyetlere karşı yeni nesil tarım politikalarıyla destek olarak üretimi artırma çabasında olduklarını, hibenin de bu anlamda yapıldığını ifade etti.

Çavuş, hibe nedeniyle Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve KEİ Ofisi’ne teşekkür etti.

-Bayır

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır da, üreticiler olarak artan maliyetlerle ilgili başka taleplerinin de olacağını belirterek, hava şartları ve iklim değişikliklerinin üreticileri zor durumda bıraktığını söyledi.

Bayır, üretimden gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanının üreticinin sıkıntılarını çok iyi bildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticiler, Büyükelçi Metin Feyzioğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a plaket takdim etti.

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