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Kempo Milli Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu Milli Takımı, Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Kempo Şampiyonası’na katılıyor.
Kempo Milli Takımı Türkiye şampiyonasına katılıyor

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası” düzenliyor.

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası, Semi Kempo, Full Kempo, Kata, Self Defence, Submission Kempo (Elit Kempo Knockdown-Elit Kempo M.M.A) baranşlarında, Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar Gençler, Büyükler, Veteranlar ve Bay-Bayanlar kategorilerinde yapılacak ve yaklaşık 600 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan 15 kişilik milli takımı kafilesi 17 Mayıs Çarşamba gece saat 03.30’da adadan ayrılacak, 22 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de ülkemize dönecek.

KEMPO HAKEM SEMİNERİ, HAKEM TERFİ VE ADAY HAKEM KURSU

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzelenecek olan “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonası” öncesinde 18 Mayıs Perşembe günü Kempo Hakem Semineri, Hakem Terfi Kuruş, Aday Hakem Kursu düzenliyor. Sabah saat 10.00’da başlayacak olan kursta Sihame Soghar Özçiçek (MHK Başkanı, Uluslararası IKF Hakemi), Tarkan Özçiçek (Mhk Başkan Yardımcısı, Uluslararası A Classıkf Hakemi, Federasyon Başkan Yardımcısı) eğitmen olarak görev yapacak.    

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