KES: Cas’ı da hallettiniz!

Basın bildirisinin tam metni şu şekilde:

"Sıraya koydunuz gidiyorsunuz.Beceriksizliğinizin faturasını da hep çalışana,emekciye ve halka ödetiyorsunuz.Daha iki hafta önce dört gencimizi kaybettik.Yeni bitmiş olan Girne Lefkoşa yolunda.Sele kapılmış çocuklar,felaket dediniz.Halbuki incelemeler yaptınız,beyaz gömleklerinizi,ceketlerinizi giyerek.Yanınızada üçlü kararname ile atadığınız partililerinizi alarak.Topu gördüğünde karpuz zannedenlerle(istisnalar kaideyi bozmaz).Netice ortadadır.

Önce Kthy çalışanlarına,sonra Eti çalışanlarına şimdi de Cas çalışanlarına beceriksizliğinizin faturasını ödetiyorsunuz.Özel şirkettir dediniz bu şirketlere.Ancak her hükümet oluşumunda bu şirketlere hangi partilinizi atayıp kıyak çekeceksiniz diye adeta yarıştınız.Başman Group,İktisat Bankası ve Altınbaş’da özel şirkettir.Onların’da mı Yönetim Kurullarını Bakanlar Kurulu kararı ile atıyorsunuz,atayamazsınız.

İyiki de atayamazsınız onları da batırırdınız.Ne kadar kendinize yakın ayni zamanda sözünüzden çıkmaycak partiliniz varsa yönetime ataycaksınız,beceriksizliklerinden şirketler kapanacak faturayı da çalışana ve halka ödeteceksiniz.Bu nasıl bir İnsafsızlıktır,anlamak zor.

Beş aydan beri Cas çalışanları maaş almıyor,evine ekmek götüremiyor,adeta sokaklarda sürünüyorlar sizden tık yok.Şimdi açlık grevine başlıyor bu insanlar sizin yüzünüzden.Eğer birine birşey olursa da pişkin pişkin çıkıp açlık grevi yapmasalardı diyeceksiniz.Kendinize gelin, bu insanlar sizlerin yaptıkları yanlışlar yüzünden bunları yaşıyor.Sizlerin ve atadıklarınızın beceriksizliğini emeğinden başka hiçbir suçu olmayan bu insanlara ödetemezsiniz.Derhal ve Hemen bu insanları Özelleştirme Yasası kapsamında devlete almak zorundasınız,başka bir yol da yoktur."

“Alma Mazlumun Ahını Çıkar Aheste Aheste”