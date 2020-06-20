KGS-2, bugün yapılıyor

Devlet kolejlerine giriş sınavlarının ikinci basamağı, bugün yapılıyor.

Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 10 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek.

Sınavın birinci oturumu 09.00, ikinci oturumu ise 11.00’de başlayacak.

Kovid-19 pandemi tedbirleri çerçevesinde öğrenciler okullarda 250 kişiyi aşmayacak şekilde, 12’şer kişilik sınıflarda sınava alınacak.

Sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam Bin 878 öğrencinin katılması bekleniyor.

Soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sınav öncesinde yayımladığı mesajda öğrencilere başarılar diledi ve Kovid-19 nedeniyle öğrencilerin sınava gireceği merkezlerde tüm hijyen önlemlerinin alındığını belirtti.

Kolej Giriş Sınavı’nın bir sıralama sınavı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Her öğrencimiz bizim için kıymetlidir ve eğitim hayatlarında başarıya ulaşması bakanlığımızın birincil görevidir. Unutulmamalıdır ki sınav sonucunda kontenjan sıralamasına giremeyen öğrencilerimizin başarısız olması gibi bir değerlendirme söz konusu değildir. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarına farklı programlarda devam edeceği ve başarıyı yakalayacaklarına inancım sonsuzdur”dedi.