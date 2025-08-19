KHK önünde eylem: Öğretmen atamaları yapılsın

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), seçim yasakları gerekçe gösterilerek öğretmen atamalarının yapılmamasını protesto etmek amacıyla bugün Kamu Hizmet Komisyonu (KHK) önünde eylem yaptı.
Eylemde basına açıklamalarda bulunan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Genel Sekreter Tahir Gökçebel, Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sorunun derhal çözülmesi çağrısında bulundu.
Sendikalar, öğretmen atamalarının yapılması için çağrı yaptı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.