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KIB-TEK Büyümeye devam ediyor

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) geçen hafta devreye aldığı iki adet yeni Gaz Türbinlerinin ardından bugün bünyesinde yeni iş araçlarını dahil etti.
KIB-TEK Büyümeye devam ediyor

KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; KIB-TEK’in halkımıza hizmet sunması adına yürütülen çalışmalar kesintisiz devam ederken, bunun gün ve gün neticeleri de alındığı vurgulandı. Bu çalışmalar doğrultusunda 10 yeni iş aracının ihalesinin tamamlandığı, araçların 5 tanesinin bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na teslim edildiği ve geriye kalan 5 tane aracın ise önümüzdeki ay tesliminin gerçekleşeceği bildirildi. 

KIB-TEK Yönetim Kurulu, buna benzer birçok proje çalışmasının yapıldığını, alt yapı çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini, alt yapı çalışmalarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti tarafından KIB-TEK’e hibe edilen 2 adet gaz türbininin devreye alındığını, 4 ilçeye daha iyi hizmet vermek adına yeni hizmet binalarının ihaleye çıkılarak tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü, Teknecik Elektrik Santrali’ne Atölye Binası yapımı çalışmalarının başlatıldığını, yeni iş makinelerinin alımlarının devamı gibi sırasıyla bekleyen bir çok projenin hayata geçmesi için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü açıkladı.

 

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