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Kıb-Tek eski müdürü Gürcan Erdoğan'a yurt dışı yasağı! Haftada bir gün poliste ıspatı vücut zorunluluğu....

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Gürcan Erdoğan'a yurt dışı yasağı! Haftada bir gün poliste ıspatı vücut zorunluluğu... KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması ileri bir safhaya taşındı.
Kıb-Tek eski müdürü Gürcan Erdoğan'a yurt dışı yasağı! Haftada bir gün poliste ıspatı vücut zorunluluğu....

KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan'a yurt dışı yasağı! Haftada bir gün poliste ısbatı vücut zorunluluğu....

KIB-TEK eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan hakkındaki yolsuzluk soruşturması ileri bir safhaya taşındı.

Görevde olduğu sırada şoförüne, abartılı ve tartışmaya açık ek mesai yazdığı gerekçesi ile eleştirilen Gürcan Erdoğan, bugün Mahkeme huzuruna çıkartılıdı.

Mahkeme Erdoğan'a iki kefil ile 100'er bin TL'lik teminat ile  haftada bir gün polise ispatı vücut ve yurt dışına çıkışını yasaklandı.

ERDOĞAN 61 BİN TL'den SORUMLU

Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı. Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapıldı. Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi sorumlu tuttu.

Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

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