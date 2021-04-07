Kıb-Tek ihalesinde;keşif bedeli kendi belirledikleri tutardan 1 milyon $ fazla...

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu sosyal medya hesabından açıkladı:

1-) KIBTEK Yönetim Kurulunun açmış olduğu Uluslararası Akaryakıt İhalesi, teklif atma süreci hala devam ederken ve bu sürenin sona ermesine 30 dakika kala ilgili Bakan Sn. Arıklı tarafından iptal edilmiştir. Teklif atma süreci hala devam ederken iptal edilen ve tekliflerin açılmadığı ihalede Sn. Bakan en düşük teklifin 38 $ olduğunu/olacağını neye dayanarak söylemektedir?

2-) İptal edilen bu ihalede dosya alan firma sayısı 6, teklif atan firma sayısı 5 idi. Bugün açılan ihalede ise dosya alan firma sayısı 5, teklif atan firma sayısı 2 olarak gerçekleşti. Üstelik teklif atan firmaların ikisi de yerel firmalardır. Uluslararası rekabet nerede kalmıştır?

3-) Katıldığı tüm ihalelerde en yüksek teklifleri atmasına rağmen, Sn. Bakanın dilinden düşmeyen, doğrudan alım yoluyla yakıt da aldığı TPIC bu ihaleye neden teklif atmamıştır?

4-) Bugün açılan ihalede atılan teklifler 14 $ ile 32.40 $ arasında değildir, iki tekliften biri 14 $ diğeri 32.48 $'dır. İhale Yasasına göre Keşif Bedelinden %25'inden daha düşük bir teklif atan firmaların teklifleri yasaya göre "Aşırı Düşük Teklif" sınıfına girmektedir, yine bu yasa maddesi çerçevesinde, ilgili firmadan ürünün orijinalliği, proforma faturası vb detaylı açıklama ve belge talep edilecek, büyük ihtimalle de ilgili teklif MİK tarafından ihaleden elenecektir. Geriye kalan teklif ise 32.48 $'dır. Bu teklif de Keşif Bedelinin (Tavan Fiyatın) (32.48 $/ton x 220,000 ton) 985,600$ üzerindedir. Bu fiyata bu ihalenin bağlanabilmesi için blokenin dolayısıyla ihale bütçesinin 985,600 $ arttırılması gerekecektir.

5-) Sn. Arıklı'nın talimatı ile iptal edilen ihale sonrasında yine bakanın talimatı ile TPIC'den 34 $/ton 'a 24,000 ton Fuel Oil doğrudan alım metodu ile alınmıştır.

34.00 $ - 32.48 $ = 1.52 $ fark x 24,000 ton = 36,480 $ etmektedir. Diğer bir deyişle Sn. ARIKLI'nın doğrudan alım TALİMATI İLE TPIC'den yapılmış olan doğrudan alım ile KIBTEK 36,480 $ ZARARA UĞRATILMIŞTIR.

6-) 28 $ Keşif Bedeli bizzat Sn. Arıklı ve kendisinin ekibi tarafından belirlenmiştir. Tekliflere baktığımızda ise İhale bizzat kendilerinin belirlediği Keşif Bedeline göre daha düşük değil aksine 985,000 $ daha yüksek bir fiyata bağlanacağı görülmektedir. Ayrıca bu ihalenin tüketiciye yansıyan Elektrik Fiyatları üzerinde de bir etkisi olmayacaktır.

7-) Sn. Bakanın talimatı ile gerek KIBTEK Yönetim Kurulu'nun başlattığı Uluslararası İhalenin İptal şekli gerekse Doğrudan Alım Metodu ile Yakıt alınması ilgili yasa ve mevzuatlara aykırıdır.

Parti içi kurultayınızda üyelerinizi etkilemek adına süslü cümleler kurarak tüm kamuoyunu yanlış yönlendirmenize göz yummayacak, doğruları rakamlarla ortaya koymaya devam edeceğiz.